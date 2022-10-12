كاميرات مراقبة لمتابعة الحالة الأمنية في عدد من مناطق البلاد

كشفت مصادر أمنية مطلعة عن تركيب كاميرات مراقبة، مرتبطة مع غرفة عمليات وزارة الداخلية، لمتابعة الحالة الأمنية في عدد من مناطق البلاد، على مدار الساعة وفقاً لـ«الراي».

وأوضحت المصادر أن المشروع تم تنفيذه من قبل إدارات الجمعيات التعاونية، بالتعاون مع وزارة الداخلية في أربع مناطق هي: ضاحية عبدالله السالم والشامية واليرموك ومواقف جمعية القادسية.

وأشارت إلى أن الكاميرات التي تعمل بالطاقة الشمسية، وضعت في مناطق تعتبر من المناطق النموذجية، بدعم من الجمعيات التعاونية، في إطار دورها المجتمعي وكمساهمة منها لخدمة أهالي المنطقة من دون تحمل وزارة الداخلية أي تكلفة مالية.

وأعربت المصادر عن أملها بتعميم الكاميرات على جميع المناطق، نظراً لأهميتها في رصد المخالفات وحفظ الأمن، من خلال مراقبة دخول وخروج المركبات على مدار الساعة، الأمر الذي سيسهم في الحد من الجرائم، من حالات السرقة أو السطو المسلح، أو التعدي على الممتلكات الخاصة أو العامة.