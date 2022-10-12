دوليات

ماسك ينفي تحدثه إلى بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا

منذ ساعتين
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نفى الملياردير “إيلون ماسك” إدعاء بأنه تحدث مباشرة إلى الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بشأن الحرب في أوكرانيا، وخطة تقترح إنهاء الصراع في الأسابيع الأخيرة. 

وقد ذكر “إيان بريمر” رئيس “أوراسيا جروب”  للاستشارات السياسية لشبكة “سي إن إن” الثلاثاء أن “ماسك” أخبره مباشرة عن حديثه مع “بوتين” في سبتمبر. 

وقال “بريمر” في تغريدة على “تويتر” بعد نفي المدير التنفيذي لـ “تسلا” قائلاً: أخبرني “إيلون ماسك” أنه تحدث مع “بوتين” والكرملين مباشرة بشأن أوكرانيا، كما أخبرني ما هي خطوط الكرملين الحمراء. 

وأضاف “ماسك” على “تويتر”: لقد تحدثت إلى “بوتين” مرة واحدة فقط، وكان ذلك قبل حوالي 18 شهرًا، وكان الموضوع يدور حول الفضاء. 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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