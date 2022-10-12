وزير الداخلية يزور منطقة مشرف وصباح السالم لمعرفة أسباب الاختناقات المرورية 

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بزيارة ميدانية الى دوار مشرف مع شارع الغوص ودوار صباح السالم مع طريق الدائري السادس، وذلك للوقوف على الاسباب التي تؤدي الى الاختناقات المرورية خصوصا وقت الذروة الصباحية ، يرافقه الوكيل المساعد لقطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف المهندسة سهى أشكناني وقيادات الإدارة العامة للمرور.

وفي البداية استمع إلى شرح عن أسباب الاختناقات المرورية والحلول الموضوعة لتخفيف هذه الاختناقات والخطط والاقتراحات للحد من الازدحام المروري ووضع الحلول السريعة والفورية خارج الاطار الروتيني وتنفيذها باسرع وقت ممكن.

و امر بوضع حلول بديلة وفورية للحد من الاختناقات المرورية على مداخل ومخارج المنطقة وذلك لتحقيق الانسيابية المرورية خصوصاً في أوقات الذروة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد على تكثيف التعاون بين وزارة الداخلية والجهات المعنية بالطرق بعمل جولات ميدانية على كافة الاماكن والطرق والتقاطعات التي تشهد ازدحامات مرورية في جميع انحاء البلاد.