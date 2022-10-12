وزير الطاقة الأوكراني: الضربات الروسية قصفت 30% من البنية التحتية للطاقة

قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو في مقابلة إن روسيا قصفت نحو 30% من البنية التحتية للطاقة بالبلاد خلال هجماتها الصاروخية يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر.

وأضاف هالوشينكو “نوجه هذه الرسالة إلى شركائنا: إننا بحاجة لحماية الأجواء”، مؤكدا أن روسيا تستهين بالقواعد الدولية.

وتابع بالقول “إنهم لا يبالون بأي نوع من الاتفاقيات أو المعاهدات”.

وحثت أوكرانيا المدنيين على عدم استخدام الأجهزة المنزلية مثل الأفران والغسالات لتوفير الكهرباء، إذ يتعرض الملايين لانقطاعات في التيار الكهربائي بعد أوسع هجوم روسي على شبكة الطاقة منذ اندلاع الحرب.