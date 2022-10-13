أميركا تتعنَّت: السعودية أرغمت «أوبك+» على خفض الإنتاج

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن السعودية أرغمت «أوبك+» على خفض الإنتاج، وإن الولايات المتحدة أخبرت السعوديين بأنه لا يوجد أساس في السوق لقرار خفض إنتاج النفط الأخير.

وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن دولاً أخرى في «أوبك+» أبلغت واشنطن في اتصالات خاصة أنها استشعرت أن الرياض أرغمتها على دعم قرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً الأسبوع الماضي.

وأوضح أن البيت الأبيض أبلغ السعوديين أن بإمكانهم الانتظار حتى اجتماع «أوبك+» المقبل المقرر في ديسمبر، ليروا كيف تتطور الأمور.

وأضاف: «لا نتفق مع أوبك+ بأن قرار خفض إنتاج النفط كان لأسباب اقتصادية، وأطلعنا السعوديين على تحليلات تظهر أن السوق لا يدعم قرار الخفض».

وأثار قرار خفض الإنتاج غضباً أمريكياً وفتح سجالاً بين واشنطن والرياض التي تقول إن القرار ليس مسيساً وإنه ينطلق من وضع السوق، ويهدف لإعادة الاستقرار وليس لبلوغ سعر معين.