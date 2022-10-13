اقتصاد

استقرار أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأميركية

منذ ساعتين
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استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعدما تراجعت عند تسوية تعاملات أمس وسط توقعات بانخفاض الطلب العالمي على الخام، بينما تتجه الأنظار اليوم نحو بيانات المخزونات الأميركية.

وتوقعت منظمة «أوبك» انخفاض طلب الصين على النفط هذا العام بمقدار 60 ألف برميل يوميًا، من توقعات الشهر الماضي التي أشارت إلى نمو الطلب 120 ألف برميل يوميًا، في إشارة إلى تداعيات سياسة «صفر كوفيد» على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر تقرير معهد البترول الأميركي الصادر الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط 7.05 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من شهر أكتوبر الجاري، تزامنًا مع صعود مخزونات البنزين 2.01 مليون برميل، في حين تراجع مخزون المقطرات 4.5 مليون برميل.

هذا ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بزيادة مخزونات الخام بمقدار 900 ألف برميل يوميًا.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر عند 92.48 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر عند 87.19 دولار للبرميل. 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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