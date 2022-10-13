دوليات

الاتحاد الأوروبي: سنبيد جيش روسيا إذا استخدم بوتين أسلحة نووية

منذ ساعتين
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حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، موسكو، اليوم الخميس، من أنه سيتم «القضاء» على جيشها من جراء الرد العسكري الغربي في حال استخدام الرئيس فلاديمير بوتين أسلحة نووية ضد أوكرانيا.

وقال بوريل في افتتاح أكاديمية دبلوماسية في بروكسل: «بوتين يقول إنه لا يخادع… ولا يمكنه الخداع، ويجب أن يكون واضحاً أن الناس الذين يدعمون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والولايات المتحدة وحلف الناتو، هم بدورهم لا يخادعون».

وأضاف «أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيولد رداً، ليس رداً نووياً، بل رد قوي عسكري من شأنه أن يبيد الجيش الروسي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتتصاعد مخاوف من احتمال استخدام موسكو سلاحاً نووياً تكتيكياً في أوكرانيا، منذ أن لمح بوتين إلى ذلك بشكل مبطن لدى ضم أربع مناطق محتلة رداً على خسائر في ساحة المعركة.

وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ روسيا من أنها ستواجه «عواقب وخيمة» إذا شنت هجوماً نووياً على جارتها الموالية للغرب.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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