«البلدية»: إخلاء سردابين طواعية بالرقعي.. وغلق أخر في الفروانية

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة الفروانية برصد سرداب مخالف لاشتراطات البلدية بمنطقة الفروانية، يتم استخدامه في غير الغرض المرخص من أجله، وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مدير فرع بلدية المحافظة م. محمد صرخو تم اتخاذ الإجراءات القانونية بإغلاقه وتحرير مخالفة لفتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية وتوجيه إنذار لصاحب العقار بإخلائه وإزالة أسباب المخالفة والغلق، وإلا سيتم وضع «بلوك» على العقار.

وأشارت العلاقات العامة إلى قيام الفريق الرقابي بالإشراف على عملية إخلاء طواعية لسردابين مخالفين من قبل ملّاك عقارين بمنطقة الرقعي، لافتة إلى أن البلدية حرصاً منها وحفاظاً على الأرواح والممتلكات من خطورة استخدام السراديب في غير الغرض المرخصة من أجله أو ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص منها قد مدت يد التعاون لملّاك العقارات والمستثمرين لعملية الإخلاء طواعية من قبلهم لإزالة أسباب المخالفة مع أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة.

وشددت على استمرار الحملة للقضاء على هذه الظاهرة، من خلال الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الميدانية في جميع المحافظات.