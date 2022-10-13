أمنيات

«الداخلية»: الفريق سالم النواف يتابع قضية ضبط تشكيل عصابي بمخدرات

منذ 57 دقيقة
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أعلنت وزارة الداخلية أن رئيس جهاز أمن الدولة ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالتكليف، الفريق سالم النواف قام بزيارة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لمتابعة قضية ضبط تشكيل عصابي وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأضافت في بيان، أن الفريق سالم النواف نقل لهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وشكرهم على جهودهم المخلصة في استمرار عمليات ضبط الممنوعات حمايةً للمجتمع من تلك السموم.

منذ 57 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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