الصايغ يطّلع على أرشيف رخص القيادة للوافدين بحولي ومبارك الكبير

تفقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المرور والعمليات، اللواء جمال الصايغ، ومدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة إدارتي مرور محافظتي حولي ومبارك الكبير، وذلك خلال جولة للتدقيق على معاملات رخص القيادة.

واستهدفت الجولة الاطلاع على جميع أرشيف رخص القيادة للوافدين، وفقاً لـ«الراي»، والتأكد من حصولهم عليها وفق الاطر القانونية والتدقيق على من لا تنطبق عليه الشروط خلال السنوات الماضية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وسحبها منه ومحاسبة من سهل استخراجها بعد مراجعة الحاسب الآلي والإدارة التي أصدرت منها رخصة القيادة.