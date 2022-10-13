دوليات

«الغارديان»: أوكرانيون يتبرعون بـ10 ملايين دولار.. خلال 24 ساعة

منذ 44 دقيقة
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نظم نشطاء أوكرانيون حملة تبرعات مالية لصالح جيش بلادهم، جمعت حوالى 9.6 مليون دولار في غضون 24 ساعة فقط، حسبما ذكرت صحيفة «الغارديان».
وجاءت حملة التبرعات التي قادها الناشط والمحامي، سيرغي بريتولا، في أعقاب القصف الروسي الذي استهدف 12 مدينة أوكرانية وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين.
وخصص المنظمون ريع هذه الحملة لشراء طائرات كاميكازي من دون طيار مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنه سيتم شراء 50 طائرة من طراز «رام 2»، وهي مسيرة تحمل متفجرات بوزن 3 كيلوغرامات.
وقال بريتولا إنه سيتم تأمين مزيد من الذخائر خلال الأيام المقبلة، مضيفا: «أرادوا إخافتنا لكننا اتحدنا أكثر»، وتابع: «تذكر: لا تغضب الأوكرانيين أبداً أبداً، لقد تبرع الناس من أجل الانتقام، لذلك سنضمن حدوث الانتقام».

منذ 44 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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