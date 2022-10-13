الفلكي عادل المرزوق: فترة «الوسم» تبدأ يوم السبت المقبل

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إنه مع بداية الأسبوع، سيبدأ نوء العواء وهو مؤشر على دخول فترة الوسم التي تستمر مدتها 40 يوماً حتى 6 ديسمبر، وتدخل فترة المربعانية مع نوء الإكليل الذي هو مؤشر على البرد وإيذاناً بلبس الملابس الشتوية.

وأضاف وفقاً لـ«الأنباء»، «يعتبر دخول فترة الوسم بداية موسم الأمطار في المنطقة، والتي ندعو الله العلي القدير ألا تتأخر وأن تسقط في فترة الوسم ويجعلها أمطار خير ورحمة وبركة».

وأوضح «بدأنا نلاحظ في هذه الأيام انتهاء أثر منخفض الهند الموسمي الذي كان مسيطرا على طقس منطقة شبه الجزيرة العربية في الفترة الماضية وبدأ يأخذ في الارتفاع متوقعا أن تكون قوته خلال الأسبوعين القادمين بين 1012 و1016 مليبار، وهو ما يؤدي إلى هبوب رياح تكون بين رياح شرقية ورياح جنوبية شرقية، وتستمر حتى الخميس 27 أكتوبر.

وتابع «من بعد ظهر الثلاثاء 18 الجاري تتكاثر الغيوم في سماء المنطقة وتغطي أجزاء كبيرة من وسط وشرق شبه الجزيرة على السواحل المطلة على الخليج العربي ومن المحتمل أن تستمر حتى صباح الجمعة 21 الجاري، ولكن هذه الغيوم نسبة احتمال سقوط أمطارها لن تزيد على 4% لأنها غيوم غير ممطرة، مع العلم أن المنطقة سوف تدخل في فترة الوسم السبت 15 أكتوبر».

وبين الخبير الفلكي عادل المرزوق أن هذا الطقس سيميل إلى الاعتدال وبصورة مقبولة حيث من المتوقع أن تكون درجة الحرارة في النهار خلال هذه الفترة بين 31 و36 درجة مئوية وفي الليل تكون بين 21 و25 درجة أما الرطوبة النسبية فمن المتوقع ان تكون على المناطق الساحلية مرتفعة نوعا ما وتكون نسبتها بين 45 و75% أما في المناطق الداخلية فإنه من المحتمل أن تكون نسبتها أدنى بين 35 و45%.