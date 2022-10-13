القيادة السياسية تهنئ عبداللطيف رشيد لانتخابه رئيساً للعراق

(كونا) – بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاها إياه مجلس النواب بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق متمنياً سموه كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير العراق الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه الكريم مشيداً سموه بالعلاقات الوطيدة التي تربط الكويت بجمهورية العراق والتأكيد على التطلع المشترك نحو تعزيز أواصر هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما المشتركة راجيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الكريم دوام الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق.