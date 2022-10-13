مجلس الأمة

اللوغاني: توزيع دعوات جديدة لحضور افتتاح مجلس الأمة 

منذ 4 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

أعلن الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني عن استبدال الدعوات الموزعة الأسبوع الماضي لحضور افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر بدعوات جديدة.

وقال اللوغاني في بيان صحفي اليوم إنه بناء على المرسوم رقم 195/2022 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أكتوبر 2022 فإنه تم إلغاء الدعوات السابقة التي وزعت بناء على الموعد السابق ولن يتم قبولها للحضور .

وأضاف إنه سيتم توزيع دعوات جديدة لكبار المسؤولين والشخصيات والنواب السابقين لحضور جلسة الافتتاح المقررة يوم الثلاثاء المقبل وفقا للمرسوم المشار إليه.

منذ 4 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

42 مرشحاً لانتخابات «أمة 2022» في اليوم الرابع..  بينهم 3 سيدات

سبتمبر 13, 2022

«شؤون الانتخابات» تستقبل مرشحي انتخابات أمة 2022 لليوم الثامن

سبتمبر 13, 2022

توافد النواب على ديوان النائب د.حمد المطر لحضور الاجتماع التنسيقي 

منذ 5 أيام

«النزاهة الوطنية»: أمة 2022 تمت بدرجة عالية من النزاهة والشفافية

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى