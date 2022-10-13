محليات

«المعلومات المدنية» تطلق خدمة تغيير عنوان سكن المواطنين عبر «سهل»

منذ 25 دقيقة
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(كونا) – اطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم الخميس خدمة تغيير عنوان سكن المواطنين عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل).
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن الخدمة تتيح تغيير العناوين في حالتي الملك إلى آخر مماثل وإيجار إلى الملك مشيرة إلى أنها لا تسمح بتغيير العنوان من الملك إلى إيجار إلا بوجود اثبات عدم صلاحية السكن في العقار لاسيما في حالات الهدم أو البناء أو غيره من موانع السكن.
وبينت أنه عند تقديم المعاملة من قبل المؤجر سيصل إشعار إلى المالك لتأكيد الموافقة على المعاملة مضيفة انه يتوجب على المؤجر التأكد من اشتراك المالك في التطبيق.

منذ 25 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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