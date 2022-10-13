تشكيل عصابي مكون من 3 تجار مخدرات في قبضة «الداخلية»

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه استمرارا ومتابعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بمواصلة الجهود لضبط مروجي المواد المخدرة والوقوف بكل قوة لمواجهة هذا الخطر وحماية شباب الوطن من هذة الآفة المدمرة.

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص (تجار مخدرات) وبحوزتهم 40 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدرة و150 ألف قرص نوع كبتاجون وسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة عن تقديره للجهود المستمرة في مكافحة آفة المخدرات، وشدد على بذل المزيد من الجهد في التصدي لهذه الحرب الممنهجة والوقوف بالمرصاد لمهربي المواد المخدرة ،مؤكدا انه لن تتوقف الأجهزة الأمنية عن ضبط مروجيها ومهربيها حتى حتى يتم القضاء على هذه الآفة المدمرة.

وتمت احالة المتهمين لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.