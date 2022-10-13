دوليات

ماكرون يدعو بوتين لوقف الحرب واحترام وحدة أوكرانيا

منذ 3 ساعات
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(كونا) – دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى وقف شن الحرب على اوكرانيا واحترام وحدة اراضيها.

 

واكد ماكرون في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “لا نريد حربا عالمية” مؤكدا ان بلاده ستساعد أوكرانيا على المقاومة لحفظ أراضيها “وعدم مهاجمة روسيا أبدا”.
 
وشدد على ضرورة أن يوقف الرئيس الروسي “هذه الحرب وأن يحترم سلامة أراضي أوكرانيا”.
 
وكان ماكرون أكد عبر مقابلة تلفزيونية مساء أمس الاربعاء ان بلاده ستزود اوكرانيا في الاسابيع المقبلة بأنظمة دفاع جوي لحمايتها من الهجمات الروسية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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