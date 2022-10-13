ماكرون يدعو بوتين لوقف الحرب واحترام وحدة أوكرانيا

(كونا) – دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى وقف شن الحرب على اوكرانيا واحترام وحدة اراضيها.

واكد ماكرون في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “لا نريد حربا عالمية” مؤكدا ان بلاده ستساعد أوكرانيا على المقاومة لحفظ أراضيها “وعدم مهاجمة روسيا أبدا”.

وشدد على ضرورة أن يوقف الرئيس الروسي “هذه الحرب وأن يحترم سلامة أراضي أوكرانيا”.