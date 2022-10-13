اقتصاد

هيئة أسواق المال توافق على مشروع عقد اندماج «بوبيان للبتروكيماويات» و«تعليمية»

منذ ساعة واحدة
0 0 أقل من دقيقة

(كونا) – أعلنت شركتا (بوبيان للبتروكيماويات) و(المجموعة التعليمية القابضة) موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين الشركتين لتكون الأولى هي الشركة الدامجة والثانية هي المندمجة.

وأضافت الشركتان في إفصاحين منفصلين منشورين على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت الخميس أنه طبقا لنتائج تقرير مقوم الأصول المستقل ورأي مستشار الاستثمار المستقل بشأن عدالة التقويم فقد تم تقييم سهم (بوبيان للبتروكيماويات) ب 899 فلسا وسهم (تعليمية) بقيمة 2704 فلوس وبلغ معدل تبادل الأسهم 01ر3 أسهم من رأسمال (بوبيان للبتروكيماويات) مقابل كل سهم واحد من (تعليمية).

وتخضع عملية الاندماج لموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركة الدامجة والمندمجة والتي سيحدد موعدها لاحقا بعد استكمال باقي الإجراءات التنظيمية ذات الصلة والموافقات الرقابية اللازمة للدعوة لتلك الجمعيات. 

منذ ساعة واحدة
0 0 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«التجارة»: تنسيق مشترك مع «القوى العاملة» للحد من ارتفاع أجور عمالة قطاع التشييد والبناء

منذ يومين

صندوق النقد: 30 دولة بحاجة ماسة للمساعدة في مواجهة الصدمات الغذائية

منذ 4 أسابيع

روسيا تُلمح إلى مسؤولية الاستخبارات الأميركية عن حوادث «نورد ستريم»

منذ أسبوعين

«ستاندر آند بورز» تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية.. عند «A- / A-2»

منذ 4 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى