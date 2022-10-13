هيئة أسواق المال توافق على مشروع عقد اندماج «بوبيان للبتروكيماويات» و«تعليمية»

(كونا) – أعلنت شركتا (بوبيان للبتروكيماويات) و(المجموعة التعليمية القابضة) موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين الشركتين لتكون الأولى هي الشركة الدامجة والثانية هي المندمجة.

وأضافت الشركتان في إفصاحين منفصلين منشورين على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت الخميس أنه طبقا لنتائج تقرير مقوم الأصول المستقل ورأي مستشار الاستثمار المستقل بشأن عدالة التقويم فقد تم تقييم سهم (بوبيان للبتروكيماويات) ب 899 فلسا وسهم (تعليمية) بقيمة 2704 فلوس وبلغ معدل تبادل الأسهم 01ر3 أسهم من رأسمال (بوبيان للبتروكيماويات) مقابل كل سهم واحد من (تعليمية).

وتخضع عملية الاندماج لموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركة الدامجة والمندمجة والتي سيحدد موعدها لاحقا بعد استكمال باقي الإجراءات التنظيمية ذات الصلة والموافقات الرقابية اللازمة للدعوة لتلك الجمعيات.