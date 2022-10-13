50 أسيراً فلسطينياً يعلقون إضراباً عن الطعام

(كونا) – أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة بفلسطين اليوم الخميس ان 50 أسيرا إداريا فلسطينيا علقوا إضرابا عن الطعام بدأ قبل 19 يوما .

وقالت اللجنة في بيان صحفي “الأسرى الإداريون علقوا إضرابهم عن المفتوح عن الطعام لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة”.

وشددت على استمرار الأسرى في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى مثمنة كل من ساند الحراك والإضراب من مؤسسات وأفراد داخل الوطن وخارجه .

بدورها طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الحقيقية وأن يتدخل لوقف سياسة الاعتقال الإداري دون توجيه تهم للمعتقلين مشيرة إلى تضاعف عدد المعتقلين الإداريين خلال الاشهر القليلة الماضية .

وذكرت في بيان ان الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو 800 فلسطيني بموجب سياسية الاعتقال الاداري دون أي تهم او محاكمات.

وشرع الأسرى الإداريون في إضرابهم المفتوح عن الطعام في 25 سبتمبر الماضي احتجاجا على استمرار وتجديد أوامر اعتقالهم الإداري.