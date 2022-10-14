«الأرصاد»: طقس اليوم حار ورطب نسبياً.. والعظمى 39 درجة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس حار ورطب نسبياً خاصة على المناطق الساحلية، خلال ساعات النهار، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة.

أما ليلاً، الطقس مائل للحرارة إلى معتدل، ورطب خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

وقالت إن حالة البحر نهاراً، خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأضافت إن درجات الحرارة المتوقعة 39 درجة للعظمى، و20 للصغرى.