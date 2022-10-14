محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم حار ورطب نسبياً.. والعظمى 39 درجة

منذ 56 دقيقة
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس حار ورطب نسبياً خاصة على المناطق الساحلية، خلال ساعات النهار، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة.

أما ليلاً، الطقس مائل للحرارة إلى معتدل، ورطب خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

وقالت إن حالة البحر نهاراً، خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأضافت إن درجات الحرارة المتوقعة 39 درجة للعظمى، و20 للصغرى.

منذ 56 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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