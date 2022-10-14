دوليات

الجامعة العربية تستنكر التصريحات ضد السعودية بشأن «أوبك+»

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – أعرب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط اليوم الجمعة عن استنكاره ورفضه لما يمكن تسميته “بالحملة السلبية من التصريحات الإعلامية” ضد السعودية في اعقاب صدور قرار تحالف (اوبك +) بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بدوله الاعضاء.

وقال ابوالغيط في بيان ان تلك التصريحات “تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها”.

وأشاد بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة ازاء القضايا السياسية الاقليمية والدولية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية اعربت عن رفضها التام للتصريحات الصادرة عقب صدور قرار (أوبك +) في 5 أكتوبر الجاري والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز المملكة في صراعات دولية.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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