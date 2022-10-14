محليات

«الداخلية»: ضبط 24 مخالفاً للإقامة خلال حملة تفتيشية على سوق السمك

منذ 4 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

 قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون بحملة تفتيشية على (سوق السمك) بمنطقة شرق في محافظة العاصمة.

وأوضحت الإدارة أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 24 مخالفا لقانون الإقامة، منهم عدد (6) تغيب، عدد (1) خيانة الأمانة، عدد (2) انتهاء الإقامة، عدد (6) مادة 20، عدد (6) مادة 18 ، وعدد 3 بدون إثبات وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأهابت الإدارة بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة والعمل، تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

منذ 4 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«الإطفاء» تدعو إلى الحيطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية

منذ 3 أسابيع

«الصحة» تعيد النظر في لائحة العلاج بالخارج

منذ أسبوعين

«التجارة»: تحرير محضر ضبط لأحد المحال لبيعه سلعاً مقلّدة

منذ 3 أسابيع

الخامس والعشرون من سبتمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى