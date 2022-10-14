«الداخلية»: ضبط 24 مخالفاً للإقامة خلال حملة تفتيشية على سوق السمك

قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون بحملة تفتيشية على (سوق السمك) بمنطقة شرق في محافظة العاصمة.

وأوضحت الإدارة أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 24 مخالفا لقانون الإقامة، منهم عدد (6) تغيب، عدد (1) خيانة الأمانة، عدد (2) انتهاء الإقامة، عدد (6) مادة 20، عدد (6) مادة 18 ، وعدد 3 بدون إثبات وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأهابت الإدارة بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة والعمل، تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.