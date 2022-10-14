«الغذاء»: كلب عضّ خروفاً.. وأتلفنا الذبيحة

قالت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، إن فرقها المعنية قامت بإتلاف ذبيحة بعد ذبحها، بعد التأكد من أنها تعرضت إلى العض من قبل «كلب».

وذكرت الهيئة في بيان توضيح نشرته عبر حسابها في «تويتر»، اليوم الجمعة إنه «انتشر فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود خروف في أحد المسالخ تعرض لاشتباه عضة كلب، وقام مفتشو الهيئة بدورهم بالكشف على الذبيحة بعد الذبح، وتبيّن فسادها».

وأوضحت أنه «تم تشكيل لجنة إتلاف من قبل المفتشين المختصين والطبيب البيطري، وإتلاف الخروف وتحرير شهادة إتلاف له، وهذا قبل قيام أحد المواطنين بالتصوير».

واستطردت قائلة إنها تقوم يومياً بـ«إتلاف ذبائح لهذا السبب وغيره من الأسباب حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك».