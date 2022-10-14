محليات

الهاجري يقدم أوراق اعتماده سفيراً للكويت لدى كمبوديا

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة

 

(كونا) – قدم سفير دولة الكويت الجديد لدى كمبوديا محمد الهاجري أوراق اعتماده إلى الملك نوردوم سيهاموني ملك كمبوديا سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة الكويت لدى المملكة.

وقالت سفارة دولة الكويت في بنوم بنه في بيان اليوم الجمعة إن السفير الهاجري نقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى ملك كمبوديا.

وأضافت أن ملك كمبوديا حمل السفير الهاجري تحياته الشخصية وأطيب تمنياته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو نائب الأمير وولي العهد.

وأشار البيان إلى أنه تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ثم تبادل الجانبان الهدايا التذكارية تعبيرا عن عمق أواصر العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

وأفاد بأن مراسم تقديم أوراق الاعتماد جرت برفقة السكرتير الأول في السفارة محمد الحشاش وبحضور كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون القصر الملكي ومدير التشريفات الملكية ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا.

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

سفير الكويت لدى كوبا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الكوبي

منذ أسبوع واحد

المنصور: تبادل الخبرات لتحسين رفاه شعوب العالم

منذ أسبوعين

«الإعلام»: تشكيل لجنة لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل

منذ أسبوع واحد

رئيس الوزراء: الكويت ملتزمة بسياستها الخارجية الراسخة وثوابتها المبدئية

سبتمبر 14, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى