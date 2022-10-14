الهاجري يقدم أوراق اعتماده سفيراً للكويت لدى كمبوديا

(كونا) – قدم سفير دولة الكويت الجديد لدى كمبوديا محمد الهاجري أوراق اعتماده إلى الملك نوردوم سيهاموني ملك كمبوديا سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة الكويت لدى المملكة.

وقالت سفارة دولة الكويت في بنوم بنه في بيان اليوم الجمعة إن السفير الهاجري نقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى ملك كمبوديا.

وأضافت أن ملك كمبوديا حمل السفير الهاجري تحياته الشخصية وأطيب تمنياته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو نائب الأمير وولي العهد.

وأشار البيان إلى أنه تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ثم تبادل الجانبان الهدايا التذكارية تعبيرا عن عمق أواصر العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

وأفاد بأن مراسم تقديم أوراق الاعتماد جرت برفقة السكرتير الأول في السفارة محمد الحشاش وبحضور كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون القصر الملكي ومدير التشريفات الملكية ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا.