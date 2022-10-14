بوتين: روسيا لا تريد تدمير الدولة الأوكرانية

(كونا) – ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن بلاده لا تضع نصب عينيها هدف تدمير الدولة الأوكرانية.

ونسبت وكالة «تاس» الروسية للأنباء إلى بوتين قوله خلال مؤتمر صحفي عقده في استانا عاصمة كازاخستان إن روسيا لا تريد تدمير أوكرانيا كدولة مضيفا أن «ما تقوم به روسيا يندرج في إطار ردود الفعل على ما تقوم به أوكرانيا».

وتابع بوتين أن «أوكرانيا قطعت المياه عن شبه جزيرة القرم التي يقطنها مليونان و400 ألف نسمة مما اضطرنا إلى الدخول وفتح السدود لدخول المياه إلى هناك»، مشيرا كذلك إلى أن «تفجير أوكرانيا جسر القرم سيدفع الروس لضمان وجود طريق بري للعبور إلى القرم».

ولفت إلى عدم وجود حاجة في الوقت الحالي لتوجيه ضربات صاروخية مكثفة إلى أوكرانيا مشيرا إلى أن القوات الروسية تستكمل حاليا تدمير الأهداف التي يتم القضاء عليها في الضربة الأولى.

وحذر بوتين من أن دخول قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا وحدوث صدام مباشر مع القوات الروسية يشكّل «خطوة خطيرة للغاية من شأنها أن تؤدي إلى كارثة شاملة»، معرباً عن أمله أن تسود «الحكمة» لدى المعنيين بهذا الأمر لكي يتم تفادي اتخاذ مثل هذه الخطوات.

وكان الأمين العام للحلف الأطلسي ينس شتولتنبرغ قال قبل أيام إن انتصار روسيا في الحرب في أوكرانيا يعني هزيمة للحلف وإنه يجب الاستعداد لحرب طويلة تخرج منها أوكرانيا منتصرة.

وذكر بوتين أن القيادة الأوكرانية توقفت عن الدعوة لإجراء مفاوضات بمجرد أن انسحبت القوات الروسية من ضواحي (كييف) في مارس الماضي.

وكان الرئيس بوتين شارك في وقت سابق في مؤتمر التعاون وتعزيز إجراءات الثقة في آسيا وكذلك مجلس قادة البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وقمة روسيا ودول آسيا الوسطى.

وأجرى بوتين في أستانا كذلك مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والفلسطيني محمود عباس.