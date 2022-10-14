تركيا وقطر توقعان 11 اتفاقية تعاون لتعزيز علاقاتهما الاستراتيجية

(كونا) – وقعت تركيا وقطر الجمعة 11 اتفاقية تعاون لتعزيز علاقتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات وذلك في ختام الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين الذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بمدينة اسطنبول.

وذكرت وكالة (أناضول) التركية أن الاتفاقيات تشمل بروتوكول تعاون في مجال الإعلام والاتصالات وبروتوكول تعاون آخر بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية وتلفزيون قطر.

ووفق الوكالة وقع البلدان كذلك مذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية عالية الجودة بين وكالة اعتماد الحلال التركية ووزارة الصحة العامة القطرية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية بالإضافة إلى اتفاقية للدمج المتبادل لمناطق خدمة الشبكات الساتلية (استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مجال الاتصالات الصوتية والمرئية والإنترنت والفاكس والتلفزيون والراديو) التي ينظمها (الملحق 30B) من لوائح الراديو ومذكرات تفاهم في مجال الأمن الغذائي وإدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية ومجال أعمال البناء.

وأضافت الوكالة أن الاتفاقيات تشمل أيضا اتفاقية بشأن إنشاء وتشغيل المراكز الثقافية وأنشطتها وبروتوكول تعاون بين المركز الثقافي التركي (يونس إمره) وهيئة متاحف قطر ومذكرة تفاهم في مجال الأرشيف الدبلوماسي.

كما وقع وزيرا خارجية البلدين مولود جاويش أوغلو ومحمد بن عبد الرحمن البيان المشترك للدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين في ديسمبر 2014 وتعقد اجتماعاتها كل عام على أعلى مستوى وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.

وهذه القمة هي ال31 بين الرئيس أردوغان والأمير تميم منذ عام 2014 وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين وربما في تاريخ الدبلوماسية الدولية.