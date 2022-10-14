اقتصاد

رئيسة وزراء بريطانيا تلغي جزءاً من خطط خفض الضرائب.. وتعيّن وزيراً جديداً للمالية

منذ 5 ساعات
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ألغت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس المزيد من سياسات خفض الضرائب، بعد إقالة وزير المالية، في محاولة لتهدئة الأسواق بعد خطط الإنفاق المثيرة للجدل.

وقالت تراس في مؤتمر صحفي: «من الواضح أن أجزاء من موازنتنا المصغرة ذهبت لاتجاه أبعد وأسرع مما كانت تتوقعه الأسواق».

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية إلغاء تعهدها بوقف قرار الحكومة السابقة برفع ضريبة الشركات من 19% إلى 25%.

وكانت تراس قد أعلنت إقالة وزير المالية كواسي كوارتنج، بعد أقل من ستة أسابيع من توليه المنصب، وسط ضغوط سياسية كبيرة واضطرابات حادة في الأسواق.

وتم تعيين جيرمي هانت – وزير الصحة ووزير الخارجية البريطاني السابق – خلفًا لـ«كوارتنج»، كما حل إدوارد أرغار كوزير جديد للخزانة بدلًا من كريس فيلب.

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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