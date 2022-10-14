رئيسة وزراء بريطانيا تلغي جزءاً من خطط خفض الضرائب.. وتعيّن وزيراً جديداً للمالية

ألغت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس المزيد من سياسات خفض الضرائب، بعد إقالة وزير المالية، في محاولة لتهدئة الأسواق بعد خطط الإنفاق المثيرة للجدل.

وقالت تراس في مؤتمر صحفي: «من الواضح أن أجزاء من موازنتنا المصغرة ذهبت لاتجاه أبعد وأسرع مما كانت تتوقعه الأسواق».

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية إلغاء تعهدها بوقف قرار الحكومة السابقة برفع ضريبة الشركات من 19% إلى 25%.

وكانت تراس قد أعلنت إقالة وزير المالية كواسي كوارتنج، بعد أقل من ستة أسابيع من توليه المنصب، وسط ضغوط سياسية كبيرة واضطرابات حادة في الأسواق.

وتم تعيين جيرمي هانت – وزير الصحة ووزير الخارجية البريطاني السابق – خلفًا لـ«كوارتنج»، كما حل إدوارد أرغار كوزير جديد للخزانة بدلًا من كريس فيلب.