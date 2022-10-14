دوليات

زيلينسكي يعد الأوكرانيين بالنصر في احتفال «يوم المدافعين»

منذ 4 ساعات
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أحيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذكرى يوم المدافعين اليوم الجمعة، متعهداً بالنصر على روسيا وتحرير بلاده.

وفي خطاب مصوّر ألقاه من منطقة تلال، خارج العاصمة كييف، أثنى زيلينسكي على القوات المسلحة الأوكرانية لدفاعها عن البلاد.

وقال إن كل ما أُخذ من أوكرانيا سيُسترد، ولن يُترك أي جندي في الأسر، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال زيلينسكي على التلال الخضراء خارج قرية فيتاشيف، وهي موقع ثكنة عسكرية تاريخية تطل على نهر دنيبرو، يبدو أن العدو الحالي بشره يمثل كل أعداء دولتنا الذين واجهناهم من قبل. وأضاف: «من خلال هزيمة هذا العدو، سنرد على جميع الأعداء الذين اعتدوا على أوكرانيا… سيكون هذا انتصاراً لشعبنا كله. وسيكون هذا انتصاراً للقوات المسلحة الأوكرانية».

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير (شباط)، إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتدمير المدن وإلحاق ضرر بالاقتصاد العالمي.

وأحرزت القوات الأوكرانية تقدماً في الأسابيع القليلة الماضية، لكن روسيا نفذت ضربات جوية مكثفة استهدفت منشآت للطاقة ومناطق سكنية هذا الأسبوع.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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