سفير الكويت نواف العنزي يقدم أوراق اعتماده إلى ملك بلجيكا 

(كونا) – قدم سفير دولة الكويت الجديد لدى بلجيكا نواف العنزي أوراق اعتماده إلى الملك فيليب ملك بلجيكا سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى المملكة.

وقالت سفارة دولة الكويت في بروكسل في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الجمعة إن السفير العنزي نقل خلال المراسم التي جرت في القصر الملكي بالعاصمة بروكسل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى الملك فيليب.

كما أعرب السفير العنزي عن تطلعه إلى العمل مع الجانب البلجيكي لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

ورافق سفير الكويت خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد أعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية في بروكسل اللواء ركن طيار دخيل المطيري رئيس المكتب العسكري ونائب رئيس البعثة المستشار عبدالعزيز القدفان والسكرتير الأول حسن أبوالحسن.