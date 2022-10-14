مجلس الأمة

عاشور: على رئيس السنّ دعوة النواب لجلسة الأحد.. للخروج من المأزق الدستوري

منذ ساعتين
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دعا النائب صالح عاشور رئيس السنّ للجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة دعوة النواب لجلسة يوم الأحد 16 الجاري، ثم يرفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب أو لأسباب أخرى، وذلك للخروج من المأزق الدستوري والسياسي المتعلق بدستورية تأجيل جلسة الافتتاح.

وقال عاشور عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر» إنه «للخروج من المأزق الدستوري والسياسي المتعلق بدستورية تأجيل جلسة افتتاح مجلس الأمة، على رئيس السنّ دعوة النواب لجلسة يوم الأحد 16 أكتوبر ثم يرفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب أو لأسباب أخرى».

وأضاف أن أي إجراء غير هذا يعد انتهاكاً واضحاً للدستور بعدم عقدها الأحد.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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