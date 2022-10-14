دوليات

ولية العهد الهولندية لا تستطيع مغادرة منزلها

منذ 41 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة

(أ ف ب) – تلازم ولية العهد الهولندية أماليا، البالغة 18 عاما، دارة والديها بدل النزول في السكن الطلابي في أمستردام.

ويحدث ذلك بسبب تلقيها تهديدات أرغمتها على حصر تنقلاتها بالرحلات إلى الجامعة، على ما أعلنت العائلة الملكية، الخميس.

وجرى تعزيز التدابير الأمنية بدرجة كبيرة أخيراً لحماية الأميرة الشابة، في ظل خشية السلطات من تعرضها لمحاولات خطف أو اعتداء.

وقال الملك فيليم ألكسندر خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارة دولة إلى السويد إن الوضع “صعب للغاية حقاً”.

وبحسب الملكة ماكسيما، فإن التهديدات التي تطال الأميرة، وهي طالبة سنة أولى في العلوم السياسية وعلم النفس والحقوق والاقتصاد، لها “تبعات هائلة” على حياتها.

وأوضحت الملكة بتأثر ظاهر، أن الأميرة الشابة “لم تترك المنزل. هذا يعني أنها لا تعيش في أمستردام، هي لا تستطيع الخروج حقاً. التبعات صعبة جداً عليها”.

وأضاف الزوجان الملكيان المقيمان في لاهاي “هذه ليست حياة طالبة جامعية”.

ووصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الوضع بأنه “مريع”، مبدياً “شديد القلق” حياله، وفق ما ذكرت قناة “ان او اس” الهولندية العامة.

وكتب وزير العدل والأمن ديلان يشيلغوز-زيغيريوس عبر تويتر “أضمن لكم أن أجهزتنا الأمنية تعمل ليل نهار لضمان أمنها”.

وكانت صحيفة “دي تلغراف” الهولندية الواسعة الانتشار ذكرت الشهر الفائت أن السلطات عززت التدابير الأمنية المواكبة للأميرة، بسبب تهديدات وجهتها أوساط إجرامية استهدفت أيضا رئيس الوزراء.

منذ 41 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

مقتل خمسة جنود سوريين في قصف إسرائيلي طال مطار دمشق

منذ 4 أسابيع

ارتفاع عدد حالات الانتحار في أميركا خلال 2021

منذ أسبوعين

ألمانيا تضع يدها علي مصافي الطاقة الروسية في البلاد 

منذ 4 أسابيع

الرئيس الايراني: لن ألتقي المسؤولين الأميركيين في نيويورك

منذ 4 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى