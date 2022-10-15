«التحالف الوطني»: ضرورة حضور جلسة مجلس الأمة غداً بموعدها الدستوري

أكد التحالف الوطني الديمقراطي على ضرورة احترام الدستور وإعمال مواده للخروج من الازمة الدستورية الحالية التي جاءت بسبب فتاوى يعض المستشارين الدستوريين الذين ركزوا على موضوع تعديل الموعد دون الالتفات الى الجهة المناط بها اصدار المرسوم.

وأضاف التحالف في بيان له اليوم السبت «فقد تناسى هؤلاء المستشارين ان المرسوم يرفع من مجلس وزراء كامل الصلاحية وليس من حكومة تصريف العاجل من الامور او حكومة صدر مرسوم تشكيلها ولم تقسم أمام الامير، لذا فان الامر واضح ولا يحتاج سوى الى العودة لاحكام الدستور واعلان التشكيل الحكومي واداء القسم امام سمو نائب الامير وحضور جلسة الغد بموعدها الدستوري الصحيح».