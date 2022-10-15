الخامس عشر من أكتوبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الخامس عشر من أكتوبر..

1907 – الاتفاق بين الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت والوكيل السياسي المعتمد لإنجلترا على تأجير بندر الشويخ للانجليز بهدف إيجاد مرسى لسفن الأسطول الحربي البريطاني.

1956 – افتتاح مطبعة الحكومة إحدى إدارات وزارة الإعلام التي تتولى طباعة جميع مطبوعات الدولة ومنها جريدة الكويت اليوم ومجلة العربي الشهرية ومجلة الكويت والقرآن الكريم وكتب التفسير والتراث العربي.

1983 – الخطوط الجوية الكويتية تتسلم أول طائرة من نوع إيرباص (310 ايه) من ضمن اتفاقية شراء ثماني طائرات.

1990 – المؤتمر الشعبي الكويتي يختتم أعماله في جدة بإصدار بيانه الختامي الذي شمل العديد من القضايا المتعلقة بتحرير الكويت حيث أعلن المؤتمر رفضه القاطع لاحتلال النظام العراقي للكويت.

2003 – نادي الكويت يتوج بطلا لبطولة الأندية الخليجية الـ23 لأبطال الدوري في كرة السلة التي أقيمت في الكويت اثر فوزه على الريان القطري بنتيجة 71/67.

2004 – بدء إرسال قناة (الراي) الفضائية وهي أول قناة تلفزيونية فضائية كويتية خاصة.

2018 – شركة الخطوط الجوية الكويتية توقع اتفاقية مع شركة (ايرباص) لشراء ثماني طائرات جديدة من طراز (ايه 330-800 نيو) متوسطة الى بعيدة المدى.

الوفيات: 1967 – الفنان عبدالله الفضالة ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 67 عاما. وكان الراحل أول فنان كويتي يدخل آلة البيانو إلى الأغنية الكويتية المطورة كما انه من أوائل المطربين الذين سجلوا أغانيهم خارج البلاد وجمع بين الغناء والتلحين والتأليف.