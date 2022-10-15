الصين تصف سياستها لمكافحة كورونا بالأفضل والأقل تكلفة

(رويترز) – قال متحدث باسم الحزب الشيوعي الحاكم اليوم السبت إن إجراءات الصين المتعلقة بمكافحة جائحة كوفيد-19 هي الأفضل والأقل تكلفة وستستمر في التحسن.

أدلى المتحدث سون يه بتلك التصريحات للصحفيين في بكين قبيل انطلاق المؤتمر العشرين للحزب.

وكان يرد على سؤال حول ما إذا كانت الصين تخاطر بالعزلة عن بقية العالم إذا استمرت في سياستها الهادفة إلى صفر كوفيد.

والرئيس الصيني شي جين بينغ بصدد الفوز بولاية ثالثة مدتها خمس سنوات كأمين عام للحزب الشيوعي الحاكم، أقوى منصب في البلاد، خلال المؤتمر الذي سيعقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين لمدة أسبوع ابتداء من الغد.