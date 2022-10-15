«المنبر الديموقراطي»: مجلس الأمة مدعو للانعقاد يوم الأحد.. بقوة الدستور

دعا المنبر الديموقراطي الكويتي نواب مجلس الأمة إلى الاجتماع في الموعد المحدد دستورياً – يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022 – وعقد جلسة الافتتاح التزاماً منهم بالدستور.

وقال المنبر في بيان له، «بالرغم من أن الخطاب السامي لسمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد حفظهما الله في يونيو 2022 كان قد شدد على التمسك بالدستور ورفض التجاوز على الدستور بأي شكل من الأشكال، إلا أن السلطة التنفيذية تشرع بارتكاب مخالفة دستورية جسيمة بتأجيلها انعقاد أول جلسة لمجلس الأمة تلي الانتخابات العامة بما يتجاوز المدة الدستورية الواردة بالمادة 87 منه».

وأضاف «عدم تراجع السلطة التنفيذية عن مرسوم التأجيل طبقا للمادة 106 هو استمرار لمسلسل التعديات الدستورية التي سببت حالة الاحتقان في السنوات السابقة ويتناقض مع الخطاب السامي المشار إليه».