حُكم قضائي يُلزم «أبل» بدفع 20 مليون دولار.. بسبب شاحن هواتفها

حكم قاض في ساو باولو الخميس على «أبل» بدفع تعويضات قدرها 20 مليون دولار على خلفية بيع نماذج جديدة من هواتف «آيفون» من دون شواحن، على ما أعلنت محكمة برازيلية.

وأدان القاضي في المحكمة المدنية الثامنة عشرة في ساو باولو «أبل» بتهمة القيام بـ«ممارسة تعسفية»، إذ إن الشركة الأميركية العملاقة «تُرغم» المستهلكين الذين يشترون هواتف «آيفون 12» و«آيفون 13» التي لا تباع مع شواحن، على «شراء منتج لكي يعمل منتج آخر».

وقد أتى هذا الحكم إثر شكوى قضائية تقدمت بها الجمعية البرازيلية للمستهلكين.

وجاء القرار الذي يمكن لـ«أبل» استئنافه، بعد فرض غرامة على الشركة الأميركية العملاقة قدرها مليونان ونصف مليون دولار الشهر الفائت للأسباب عينها من جانب هيئة حماية المستهلكين في وزارة العدل، والتي منعت بيع هذه الطرازات من الهواتف من دون شواحن.

وقد توقفت «أبل» عن دمج الشواحن بمنتجاتها في أكتوبر 2020 عند إطلاق «آيفون 12»، بحجة «الالتزام البيئي».

وأمر القاضي الشركة الأميركية العملاقة بمدّ المستهلكين الذي اشتروا هواتف «آيفون 12» و«آيفون 13» خلال السنتين الماضيتين بشواحن، وبإعادة إدراج أجهزة شحن في كل طرازات الشركة المطروحة للبيع.

وفي أوروبا، فرض البرلمان الأسبوع الماضي توحيد الشواحن لتصبح من نوع «يو اس بي – سي» في مختلف الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المحمولة المباعة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أكتوبر 2024، ما أثار استياء «أبل» التي تعارض مثل هذا التشريع الرائد في العالم إذ سيرغمها على تغيير نوع الشاحن المستخدم في أجهزتها.