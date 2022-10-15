مجلس الأمة

د.جنان بوشهري: سأحضر غداً إلى مجلس الأمة تنفيذاً للمادة 87 من الدستور 

منذ ساعتين
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أكدت النائب د. جنان بوشهري حضورها غداً إلى مبنى مجلس الأمة تنفيذاً وتطبيقاً لنص المادة 87 من الدستور التي حددت إجراءات ومواعيد الاجتماع الأول للمجلس .

وأوضحت بوشهري عبر حسابها في موقع تويتر «أنها ستتقدم في الجلسة الأولى للمجلس بطلب إحالة الخلاف حول موعد الجلسة الافتتاحية إلى المحكمة الدستورية ، وفق ما نص عليه قانونها حتى لا تخضع الممارسات للأهواء السياسية ، بل لأسس ومرجعية دستورية ثابتة تتفادى تكرار الخلاف مستقبلاً .

وأضافت أن الخلاف الدستوري مع الحكومة بشأن إجراءات تحديد موعد الاجتماع الأول لمجلس الأمة لا يعني حجب التعاون معها في تحقيق الإصلاحات والنهوض في الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين .

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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