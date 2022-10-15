د.جنان بوشهري: سأحضر غداً إلى مجلس الأمة تنفيذاً للمادة 87 من الدستور 

أكدت النائب د. جنان بوشهري حضورها غداً إلى مبنى مجلس الأمة تنفيذاً وتطبيقاً لنص المادة 87 من الدستور التي حددت إجراءات ومواعيد الاجتماع الأول للمجلس .

وأوضحت بوشهري عبر حسابها في موقع تويتر «أنها ستتقدم في الجلسة الأولى للمجلس بطلب إحالة الخلاف حول موعد الجلسة الافتتاحية إلى المحكمة الدستورية ، وفق ما نص عليه قانونها حتى لا تخضع الممارسات للأهواء السياسية ، بل لأسس ومرجعية دستورية ثابتة تتفادى تكرار الخلاف مستقبلاً .

وأضافت أن الخلاف الدستوري مع الحكومة بشأن إجراءات تحديد موعد الاجتماع الأول لمجلس الأمة لا يعني حجب التعاون معها في تحقيق الإصلاحات والنهوض في الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين .