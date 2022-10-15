مجموعة الـ7 تدعو رئيس السن إلى عقد الجلسة ثم رفعها

دعت مجموعة النواب السبعة رئيس السن إلى عقد جلسة مجلس الأمة غدا ثم رفعها، استناداً إلى المادة 104 من الدستور.

وقالت المجموعة في بيانها إنه «لاحقا لحضورنا إلى قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي، واستكمالا لخطواتنا الهادفة للتمسك بالدستور نص وروح التي أعلنا عنها في بياننا السابق سنحضر جلسة يوم غد الاحد، باعتبار أن المجلس مدعوا للاجتماع واحتراما لما ورد في نص المادة 87 من الدستور التي نصت على استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا، والاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة، وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرة عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين».

وأضاف البيان «وبما أن الدستور كل لايتجزأ ولايجوز بأي حال من الأحوال إعمال بعض نصوصه وترك الآخر واحتراما لنص الماده 104 فإننا ندعو رئيس السن إلى افتتاح الجلسة ومن ثم رفعها استنادا على المادة 104 لعدم حضور سمو الأمير أو من ينوب عنه والتأجيل الى جلسة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر، لتجاوز أي مخالفة دستورية قد تشوب دعوة الافتتاح لدور الانعقاد وعدم التأسيس السابقة برلمانية دون أن يتلى النطق السامي».