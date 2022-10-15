وكيل «الداخلية» يتفقد موقع حريق السجن العمومي

تفقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس موقع الحريق الذي اندلع في السجن العمومي.

وكان بلاغ ورد إلى عمليات الوزارة يفيد باندلاع حريق في السجن العمومي (3) في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ مدير عام المؤسسات الاصلاحية بالانابة العميد عدنان مراد، ومدير السجن العمومي العقيد هزاع الجعيب، وعدد من القيادات الأمنية بالسجن العمومي.

وتمكنت قوة الإطفاء العام من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة عدد (2) من نزلاء السجن باصابات متوسطة واختناق عسكري -والجميع بحمد الله بحالة صحية جيدة- وتم إسعافهم في الموقع، وإبلاغ النيابة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة وانتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.