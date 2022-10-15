ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس الأوكراني استعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً بالرئيسالأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأكد ولي العهد للرئيس الأوكراني خلال الاتصال، موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرارفي جهود الوساطة.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن تصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة فيميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

من جهته عبر الرئيس الأوكرانى عن تهنئته لولي العهد على تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، كما عبر عن شكره وامتنانه لتصويت المملكة لصالحقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره لولي العهد على قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيابمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، وأكد زيلينسكي أن هذهالمساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى أن الشعب الأوكراني لنينسى هذه المواقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا.