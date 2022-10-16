ناصر عايد المطيري لكتلة الـ5 ونواب أغلبية 2012: هل الملا والعجمي يمثلانكم في الحكومة؟

أعرب ناصر عايد المطيري، بعد التشكيل الوزاري الجديد، عن تمنياته أن يكون عند حسن ظن القيادة السياسية ويحقق طموحات الشعب، ويستحق أن يأخذ فرصته ليتم تقييمه بشكل عادل.

وقال المطيري عبر حسابه في تويتر «هناك واجب سياسي على كتلة الخمسة والذين توزّر منهم د. بدر الملا، وعلى النواب الإسلاميين المستقلين ونواب أغلبية 2012 والذين يمثلهم عمار العجمي، وهو إعلان إن كانت هذه المشاركة بالحكومة تمثلهم أم لا؟».

وأضاف «في حال أنها تمثلهم، فهناك التزامات سياسية عليهم؛ أبرزها إعلان برنامجهم المشترك مع الحكومة، حتى يمكن تقييم مشاركتهم ومحاسبتهم على أساس برنامج على أسس أخرى، وكذلك واجب الدفاع وحماية هذا البرنامج والعمل على تحقيقه بعمل جماعي مع الحكومة، من خلال وجودهم في البرلمان، وإن كانت لا تمثلهم فإعلان ذلك من الشفافية المتوقعة منهم».