محليات

«السكنية» تنفي انهيار سقف أحد الفصول الدراسية بمشروع غرب عبد الله المبارك

منذ 7 ساعات
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أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عدم دقة الخبر المنشور ببعض حسابات التواصل الاجتماعي عن انهيار سقف لأحد الفصول الدراسية في مدرسة أحمد القطان المتوسطة بنين بمشروع غرب عبد الله المبارك الإسكاني .

وأوضحت أن ما حدث يتلخص في سقوط أجزاء من السقف الصناعي (الديكور) بإحدى الغرف بالمدرسة التي تقع تحت أحد المختبرات بالمدرسة والتي هي في عهدة وزارة التربية، ونظراً لقيام بعض مستخدمي المدرسة بفتح صنابير المياه المخصصة لطاولات المختبر وتركها مفتوحة مدة طويلة الأمر الذي أدى إلى تجمع كبير للمياه وتسبب في تسربه الى الغرفة التي في الأسفل حيث تشربت بلاطات الجبسوم بورد والالواح خفيفة الوزن بالمياه مما أدى الى سقوطها ودون إحداث أية أضرار مادية أو بشرية.

وأهابت المؤسسة بالقائمين على المنصات الإخبارية بتحري الدقة في نقل الأخبار وضرورة تلقيها من مصادرها الرسمية الموثقة للتحقق منها قبل نشرها، كما تؤكد على عدم صحة بعض الفيديوهات التي تم تركيبها على الواقعة بما يتسبب في تضليل المواطنين.

منذ 7 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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