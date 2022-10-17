«الوطني للثقافة» ينظم مهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ22 الخميس المقبل

(كونا) – أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عن تنظيم الدورة ال22 من مهرجان الكويت المسرحي الذي سيقام الخميس المقبل تحت رعاية وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عبدالرحمن المطيري ويستمر حتى 29 من اكتوبر الجاري.

وقال الأمين العام للمجلس بالتكليف الدكتور عيسى الأنصاري في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المجلس إن مهرجان الكويت المسرحي يعتبر نشاطا سنويا يضم العديد من الفعاليات مضيفا أن للمسرح له دور كبير في تسليط الضوء على قضايا المجتمع وعلى العديد من الأمور المؤثرة في الكويت ودول الخليج والوطن العربي.

وأوضح الأنصاري أن النصوص المسرحية يجب أن ترتقي بالذائقة الفنية والمسرح لذلك “نطالب بوجود حالة مستدامة من الجودة من خلال مراقبة النصوص”.

وأفاد بأن المسرح يعتبر دليلا على استمرار الوعي الجماهيري في الكويت خاصة وهو محل فخر لنا على المستوى الخليجي والعربي لما فيه من طروحات صريحة وشفافة تلامس قضايا المجتمع.

وأشار الى ضرورة اهتمام المؤسسات التنويرية بالمسرح وبالثقافة بكل تجلياتها من أدب وفنون تشكيلية وشعر مؤكدا دور المسرح الكبير في حركة التنوير التي ترتقي بمستوى العقول وبنظرتها الى القضايا التي يعالجها المسرح.

من جانبه قال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس ورئيس المهرجان فالح المطيري في كلمة مماثلة إن الدورة الحالية تشهد منافسة عدة عروض مسرحية هي (الهجين) لفرقة شركة آيت للانتاج الفني والمسرحي ومسرحية (لنشرب القهوة) لفرقة مسرح الشباب.

وأضاف المطيري أن من ضمن العروض مسرحية (طاهرة) لفرقة مسرح الخليج العربي ومسرحية (تفضلوا على العشاء) لفرقة المسرح الكويتي ومسرحية (لوكيميا) لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرحية (ماردين) لفرقة المسرح الشعبي ومسرحية (ولاية عجب) لشركة جالبوت للانتاج الفني والمسرحي.

وأشار الى الندوة الفكرية للمهرجان التي تتضمن محورين الاول عن (تأثير الندوات الفكرية في البحث المسرحي) والثاني (أثرالندوات التطبيقية على العرض المسرحي) لافتا الى أن تنظيم ورشتي عمل بعنوان (مسرح الشارع) و(الفن التجريد) ضمن فعاليات المهرجان.