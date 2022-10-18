«الأرصاد»: طقس اليوم حار ورطب نسبياً.. والعظمى 37 درجة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، خلال ساعات النهار، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة، وتظهر بعض السُحب المتفرقة.

أما ليلاً، معتدل ورطب خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة، مع فرصة لتكوّن الضباب الخفيف على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وقالت إن حالة البحر نهاراً خفيف الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام. وليلاً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة للعظمى، و21 للصغرى.