«البابطين الثقافية» تفتتح «ديوان الشعر» بمشاركة شبابية كويتية وعربية

(كونا) – افتتحت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية اليوم الثلاثاء فعاليات ديوان الشعر وذلك بحضور عدد من الشعراء الشباب من الكويت والعالم العربي والمهتمين بالشعر واللغة العربية في مقر مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.

وقال رئيس المؤسسة الشاعر عبدالعزيز البابطين في كلمة الافتتاح انه وضع مقولة «الشعر ديوان العرب» نصب عينيه عندما أنشأ المؤسسة والتي كان اسمها مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري.

وأوضح انه تم تغيير اسم المؤسسة في عام 2015 تماشيا مع توسع نشاطها الذي بدأ بالشعر ووصل إلى فضاءات جديدة تخطت منح جائزة للشعر إلى مجالات أرحب واوسع مؤكدا أن المؤسسة ستبقى راعية للشعر العربي كما هي راعية لحوار الحضارات والثقافات وداعية لثقافة السلام العادل بين الأمم والدول.

وشدد على أنه لن يتردد في القيام بكل ما من شأنه أن يحفظ للشعر دوره الريادي حتى يستعيد الشعراء مكانتهم التي كانوا يتميزون بها في عهود ازدهاره مبينا ان الشعر نبض القلوب والأحاسيس وصورة الحياة وصوت العالم ورسالة الإنسانية وأملها في حل أزماتها بما يحمله من رؤى وأفكار خلاقة ربما لا تكون متاحة لغير الشعر والشعراء.

وأكد أنه اذا كان للأدباء في الغرب والشرق صالونات أدبية يلتقون فيها فليكن لشعراء العرب في الكويت ديوان شعر يضمهم ويجمعهم وإذا كان لكل بيت من بيوتات الكويت العريقة ديوان في مساكنهم في يوم معلوم فليكن للشعر ديوان في مكتبة البابطين يجتمع فيه الشعراء في الثلاثاء الثالث من كل شهر.