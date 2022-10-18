الثامن عشر من أكتوبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الثامن عشر من أكتوبر..

1949 – أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يفتتح المستشفى الأميري الواقع على شارع الخليج العربي وكان يضم 45 سريرا ويعمل فيه 13 طبيبا وطبيبة وممرضتان.

1958 – المؤتمر ال13 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل يعقد في الكويت بحضور السودان والعراق والسعودية والجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) ولبنان وليبيا واستمر المؤتمر أسبوعين.

2005 – بنك الكويت الوطني يفتتح مكتبا تمثيليا في مدينة شنغهاي الصينية ليكون أول بنك عربي يفتتح مكتبا تمثيليا في الصين.

2008 – رئيس وحدة الشبكية بمركز البحر للعيون الدكتور خالد السبتي يسجل براءة اختراع في جراحة جديدة للعيون على مستوى العالم في إحدى أكبر المجلات الطبية للعيون وهي (المجلة البريطانية للعيون).

2010 – وزراء المالية العرب يقرون في اجتماعهم بالكويت اللائحة التنفيذية لإدارة الحساب الخاص بمبادرة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي برأسمال يبلغ 2ر1 مليار دولار أمريكي.

2010 – تلفزيون الكويت يفوز بثلاث جوائز هي ذهبية عن البرنامج الديني (نجوم من الكنانة) وبرونزيتان عن برنامج (غطاية وغناية) والبرنامج التسجيلي (الفرسان) في مهرجان الأردن للإعلام العربي.

2010 – لاعبو الكويت لرياضة الووشو كونغ فو يحققون ثماني ميداليات متنوعة هي واحدة ذهبية وفضيتان وخمس برونزيات في مسابقات بطولة العالم للكونغ فو والتايتشي التي أقيمت في تركيا.

2014 – نادي القادسية يتوج للمرة الأولى في تاريخه بطلا لمسابقة كأس الاتحاد الاسيوي ال11 لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية بركلات الترجيح (4 – 2) على نادي أربيل العراقي.

2016 – أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يمنح اللاعب أحمد نقا المطيري وسام (الكويت ذو الرصيعة من الدرجة الأولى) تقديرا لجهوده الرياضية وحصوله على الميدالية الذهبية في مسابقة الجري على الكراسي المتحركة في الدورة الخامسة عشرة للألعاب البارلمبية للمعاقين.

الوفيات 2013 – رجل الأعمال مصطفى بودي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 77 عاما بعد مسيرة من العطاء في المجالين الاقتصادي والتجاري.