الدولار الأميركي ينخفض أمام الدينار.. واليورو يرتفع 

(كونا) – انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنسبة 16ر0 في المئة إلى مستوى 309ر0 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 11ر1 في المئة إلى مستوى 305ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 43ر1 في المئة إلى مستوى 353ر0 والفرنك السويسري بنسبة 96ر0 في المئة إلى مستوى 312ر0 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.