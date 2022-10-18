العراق: ندعم السعودية بشأن قرار «أوبك+» لخفض الإنتاج

(كونا) – أعلنت الحكومة العراقية الثلاثاء دعمها للمملكة العربية السعودية اثر تداعيات قرار «اوبك بلس» بخفض انتاج النفط.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان انها ترفض اي سياسة هادفة الى التهديد او الضغط وتدعم موقف المنظمة ولا سيما المملكة العربية السعودية.

وأكدت ان المسار الذي تم الاحتكام اليه داخل المنظمة يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين ويجب ان تقارب على اسس فنية وفي سياقها الاقتصادي وباتفاق جماعي بين دول «اوبك بلس».

ودعت الوزارة الى ضرورة معالجة كل خلاف يعنى بهذه القضية عبر السبل الطبيعية وفي سياق الحوار المباشر المتوازن وبما يعكس أهمية الشراكة الدولية في جهود تكريس الامن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

وقررت الدول الاعضاء في «اوبك بلس» قبل ايام خفض انتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا ابتداء من شهر نوفمبر المقبل.