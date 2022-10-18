مجلس الأمة

الغانم: هناك خطأ إجرائي في انتخابات أمين السر يجب تلافيه قبل رفع الجلسة

منذ 31 دقيقة
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• المادة 35 من اللائحة تنص على وجوب الحصول على الأغلبية المطلقة و هو ما لم يتحقق 

• وجوب إعادة الانتخاب ليكون الفوز بالأغلبية النسبية.. لذا وجب التنبيه و التصحيح

أكد رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم ان هناك خطأ إجرائي في انتخابات أمين السر يجب تلافيه قبل رفع الجلسة .

وأوضح الغانم عبر حسابه في موقع تويتر «الاخوة رئيس و أعضاء مجلس الأمة هناك خطأ إجرائي في انتخابات أمين السر يجب تلافيه قبل رفع الجلسة حيث أن المادة ٣٥ من اللائحة تنص على وجوب الحصول على الأغلبية المطلقة و هو ما لم يتحقق لأحد و بالتالي وجب اعادة الانتخاب ليكون الفوز بالأغلبية النسبية لذا وجب التنبيه و التصحيح».

وكان مجلس الأمة أعلن فوز النائب أسامة الشاهين بمنصب أمين السر .

منذ 31 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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