«الكهرباء» تشكل فريقاً لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار

أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس خليفة الفريج، قراراً بتشكيل فريق لمتابعة استعدادات الوزارة لموسم الأمطار.

وأوضح الفريج، أن الفريق سيكون منوطاً بمتابعة استعدادات الوزارة لموسم الأمطار وتنفيذ خطة الطوارئ المتعلقة بها والتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية في الدولة وفقاً لاختصاص كل جهة حول الموسم.

وأضاف أن الفريق يتولى عملية التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة بشأن الاستعدادات لموسم الأمطار وحصر البلاغات المتعلقة بها ومتابعة معالجتها مع القطاعات المعنية وكل ما يحال لها من اللجنة الرئيسية للطوارئ.